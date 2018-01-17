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سياسة

السعودية تودع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة

الريال اليمني فقد أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي
الريال اليمني فقد أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي
17/1/2018

قالت الحكومة السعودية إن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر (الأربعاء) بإيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة اليمنية الضعيفة.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من مناشدة رئيس الوزراء اليمني بضخ أموال لدعم الريال والمساعدة في إنقاذ البلد الذي تمزقه الحرب من الجوع.

وفقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي وتسبب ارتفاع الأسعار في عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.

ويواجه البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من مدينة عدن الساحلية بجنوب البلاد مقرا له، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام التي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين في ظل انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.

وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أمس الأربعاء "إنقاذ الريال يعني إنقاذ اليمنيين من جوع محتم". 

ويعاني اليمن من الانقسام بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات بين الحكومة المعترف بها دوليا التي تدعمها الرياض والمتمركزة في جنوب البلاد ومليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على شمال البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء.

المصدر : رويترز
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