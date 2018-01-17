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سياسة

الأونروا: خفض تمويل الوكالة يهدد 1.7 مليون لاجئ فلسطيني

مقر الأونروا في غزة
مقر الأونروا في غزة
17/1/2018

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقطع تمويلها المخصص للاجئين الفلسطينيين "أمر مؤسف".

وقال كريستوفر غونيس، المتحدث باسم الأونروا، إن 1.7 مليون لاجئ قد لا يستطيعون الحصول على غذاء وأموال بسبب قرار الإدارة الأمريكية.

وأضاف أن القرار الأمريكي يهدد أيضا حصول نصف مليون طفل على التعليم.

وتابع غونيس: ""نأمل ألا تتأثر خدماتنا، ونعمل بلا هوادة مع الجهات المانحة غير التقليدية، مع جمعيات خيرية، مع مؤسسات إسلامية، مع ممولين، مع أفراد أيضا. في الأيام القليلة المقبلة، سنطلق حملة عالمية لجمع تبرعات ونأمل أن يتصفح الجميع موقعنا الإلكتروني للتبرع من خلاله. سنطلق هذه الحملة العالمية لملء هذه الفجوة، هذا أمر عاجل".

وقطع ترمب عشرات الملايين من الدولارات المخصصة للاجئين، مطالبا الوكالة بتولي مسؤولية برامجها وإعادة النظر فيها بشكل رئيسي"، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأشارت الوزارة، في خطاب، إلى أن المنظمة أُخطرت (الثلاثاء) بأن واشنطن ستخفض 65 مليون دولار من إجمالي 125 مليون دولار مقررة.

كما أوضح الخطاب أن التبرعات الأمريكية الإضافية ستكون مرهونة بإجراء تغييرات كبيرة من جانب الأونروا، والتي وجهت إليها إسرائيل انتقادات لاذعة.

المصدر : أسوشيتد برس
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