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سياسة|السعودية

اتحاد علماء المسلمين يجدد مطالبته بإطلاق سراح العلماء والدعاة

الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
17/1/2018

جدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مطالبته للمملكة العربية السعودية والإمارات بإطلاق سراح جميع العلماء والدعاة.

وقال الاتحاد في بيان (الأربعاء) إنه "يتابع أوضاع مجموعة من كبار الدعاة والعلماء القابعين في سجون المملكة والإمارات، الذين سجنوا ولا زالوا مسجونين دون أن يثبت عليهم أي جريمة اقترفوها، وإنما لمجرد رأى".

ويأتي نداء الاتحاد بعد يوم من إعلان نجل الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة نقل والده إلى المستشفى لتدهور حالته الصحية بعد أكثر من 4 أشهر من اعتقاله.

وقال الاتحاد في البيان إن "المفروض من الجميع إكرام العلماء وإعزازهم وليس سجنهم أو إيذاؤهم فهم ورثة الأنبياء، فإكرامهم إكرام لهم".

واعتقلت السلطات السعودية العودة في موجة اعتقالات طالت العشرات من العلماء والدعاة والمفكرين والأكاديميين منذ سبتمبر/أيلول الماضي، ضمن إجراءات وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها حملة منسقة تستهدف المعارضة والحركة الحقوقية في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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