شاهد: الجليد يغطي نهرا أمريكيا ويهدد بفيضانات

أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرًا بالفيضانات على طول أجزاء من نهر ديلاوير حتى وقت متأخر من يوم الإثنين، وقال إن تراكم الجليد قد يسبب فيضانات طفيفة.

وذكرت محطة تلفزيون محلية تابعة لقناة "إن بي سي" أن هذا التحذير يشمل أجزاءً من ولايتي بنسلفانيا ونيوجيرسي اللتين تمتدان على جانبي النهر.

وأضافت أن تراكم الجليد قد غمر بالفعل بعض الطرق على طول النهر، وأن خدمة الطقس حذرت السائقين من عدم المرور عبر المناطق المغمورة بالمياه لأن المياه قد تكون أعمق مما يعتقدون.

يذكر أن موجة البرد الحالية والتي وصلت مستويات قياسية، قد ضربت أجزاء من شرق الولايات المتحدة هذا الشهر؛ ووصلت درجات التجمد إلى مناطق غير مسبوقة جنوبي البلاد مثل ولاية فلوريدا.