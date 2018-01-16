رويترز: إطلاق سراح رجل الأعمال السعودي خالد الملحم

قالت وكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء إن رجل الأعمال السعودي البارز خالد بن عبد الله الملحم أُطلق سراحه بعد توقيفه لأكثر من شهرين.

وكان الملحم، وهو نائب رئيس البنك السعودي البريطاني بين عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين الذين جرى توقيفهم في أوائل نوفمبر تشرين ثاني في إطار ما وصفه مسؤولون سعوديون بأنه "حملة على الفساد".

ونقلت الوكالة الخبر عن مصادر لم تسمها نظرا لحساسية الأمر، على حد وصفها.

ولم تتضح شروط إخلاء سبيل الملحم أو المزاعم التي كان يواجهها.

وكان مسؤولون سعوديون قد قالوا إن معظم الموقوفين وافقوا على تسويات مالية في حين أخلي سبيل آخرين بعد أن تبينت براءتهم وستجري محاكمة آخرين.

وقالت مجموعة بن لادن للبناء والتشييد إن بعضا من مساهميها قد يحولون جزءا من حصصهم في الشركة لصالح الحكومة في إطار تسوية مع السلطات.

وكان الملحم أحد المديرين التنفيذيين في لجنة تشرف على الدمج المقترح بين البنك السعودي البريطاني والبنك الأول.

وقالت مصادر مطلعة إن محادثات الدمج التي ما زالت جارية تأثرت بتوقيفه.

وكانت هناك مؤشرات في الأسابيع القليلة الماضية على أن السلطات السعودية انتهت من بحث معظم القضايا في تحقيقاتها.