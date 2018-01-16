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سياسة|السعودية

رويترز: إطلاق سراح رجل الأعمال السعودي خالد الملحم

خالد الملحم
خالد الملحم
16/1/2018

قالت وكالة رويترز للأنباء اليوم الثلاثاء إن رجل الأعمال السعودي البارز خالد بن عبد الله الملحم أُطلق سراحه بعد توقيفه لأكثر من شهرين.

وكان الملحم، وهو نائب رئيس البنك السعودي البريطاني بين عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين الذين جرى توقيفهم في أوائل نوفمبر تشرين ثاني في إطار ما وصفه مسؤولون سعوديون بأنه "حملة على الفساد".

ونقلت الوكالة الخبر عن مصادر لم تسمها نظرا لحساسية الأمر، على حد وصفها.

ولم تتضح شروط إخلاء سبيل الملحم أو المزاعم التي كان يواجهها.

وكان مسؤولون سعوديون قد قالوا إن معظم الموقوفين وافقوا على تسويات مالية في حين أخلي سبيل آخرين بعد أن تبينت براءتهم وستجري محاكمة آخرين.

وقالت مجموعة بن لادن للبناء والتشييد إن بعضا من مساهميها قد يحولون جزءا من حصصهم في الشركة لصالح الحكومة في إطار تسوية مع السلطات.

وكان الملحم أحد المديرين التنفيذيين في لجنة تشرف على الدمج المقترح بين البنك السعودي البريطاني والبنك الأول.

وقالت مصادر مطلعة إن محادثات الدمج التي ما زالت جارية تأثرت بتوقيفه.

وكانت هناك مؤشرات في الأسابيع القليلة الماضية على أن السلطات السعودية انتهت من بحث معظم القضايا في تحقيقاتها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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