الأمم المتحدة: أكثر من 22 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن أكثر من 22 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات في اليمن حيث يزداد خطر حصول مجاعة بسبب النزاع في البلاد.

وأشار تقرير جديد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إلى أن 22.2 مليون يمني (76% من السكان) بحاجة إلى المساعدة في هذا البلد الفقير بزيادة 1.5 مليون شخص خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح التقرير أن خطر حصول مجاعة في تزايد إذ يعاني 8.4 ملايين شخص من الجوع في مقابل 6.8 ملايين في 2017. وتشمل هذه الأرقام أكثر من نصف محافظات البلاد من بينها 72 منطقة من أصل 95 هي الأكثر تعرضا لخطر المجاعة.

وأضاف التقرير أن أكثر من ألف و500 مدرسة في البلاد تعرضت لأضرار أو دمرت بالكامل نتيجة النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات، كما تحتل مجموعات مسلحة بعض المدارس.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت العام الماضي أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

ويشهد اليمن الذي يعد من أفقر الدول العربية، نزاعا وتدخلا من تحالف تقوده السعودية منذ مارس / آذار2015 دعما لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وأسفر عن مقتل أكثر 8 آلاف و750 شخصا وإصابة أكثر من 51 ألفا بجروح من بينهم عدد كبير من المدنيين.

كما أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن انتشار وباء الكوليرا في البلاد منذ أبريل/نيسان الماضي أسفر عن وفاة أكثر من 2200 شخص.