قطر تنفي اعتراض مقاتلاتها طائرة مدنية إماراتية

نفى مصدر مسؤول في الخارجية القطرية اعتراض مقاتلات بلاده طائرة مدنية إماراتية.

ومن جانبه قال "سيف بن أحمد آل ثاني" مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر، إن "ما صدر من أخبار متعلقة باعتراض مقاتلات قطرية لطائرة مدنية إماراتية هو خبر عارٍ عن الصحة تماماً" وأضاف في تغريدة على تويتر "سيصدر في ذلك بيان مفصَّل".

كما نفت القيادة الأمريكية المركزية بالشرق الأوسط على لسان المتحدث باسمها داميان بيكارت الرواية الإماراتية، قائلا إن القيادة لم ترصد أي تقارير متعلقة باعتراض طائرات مدنية في منطقة الخليج.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية قد زعمت أن مقاتلات قطرية اعترضت إحدى طائراتها المدنية اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الهيئة العامة للطيران المدني، إنها تلقت "بلاغاً من إحدى الناقلات الوطنية بأن إحدى طائراتها خلال رحلتها الاعتيادية المتجهة إلى المنامة وأثناء تحليقها في المسارات المعتادة، تم اعتراضها من قبل مقاتلات قطرية".

واعتبرت إن ذلك يعد "تهديدا سافر وخطير لسلامة الطيران المدني وخرق واضح للقوانين والإتفاقيات الدولية".

وأعلنت قطر، يوم الجمعة الماضي، أنها وجهت رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية، قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات ومتجهة إلى البحرين، باختراق مجالها الجوي يوم 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

يأتي هذا غداة إعلان الدوحة، الخميس، انتهاك مقاتلة إماراتية مجالها الجوي، في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو الاتهام الذي نفته الإمارات.

وقالت قطر إن "تكرار هذه الحادثة النكراء، واستمرار الإمارات في انتهاك سيادة قطر، وتهديدها لسلامة حدودها وأراضيها، يعتبر دليلا على مضي السلطات الإماراتية في النهج الرامي لخرق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية".

ونفت الإمارات وقوع حادث الانتهاك الأول، حيث قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، عبر حسابه بموقع تويتر، إن "الشكوى القطرية بشأن انتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة"، فيما لم تعلق على حادث الانتهاك الثاني.