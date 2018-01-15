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سياسة

قطر: ادعاءات أبوظبي عن اعتراض طائرات مدنية إماراتية عارية عن الصحة

لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية
لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية
15/1/2018

قالت قطر إن ما صدر من الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتراض طائرات قطرية مقاتلة لأية طائرات مدنية إماراتية هو ادعاء عارٍ عن الصحة تماما.

وأكدت لولوة راشد الخاطر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية في بيان أن الادعاء يأتي بعد يوم واحد من حادثة اختراق طائرة عسكرية للنقل الجوي من نوع C-130 تابعة للإمارات أجواء دولة قطر في تمام الساعة 3:10 مساء بتوقيت الدوحة والذي تنوي دولة قطر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

وأضافت أنه " يبدو أن هيئة الطيران بدولة الإمارات تحاول من خلال نشرها ادعاءات كاذبة استباق الأحداث والتغطية على خبر اختراق الطائرة العسكرية الإماراتية الأجواء القطرية."

وتابعت " كما يبدو من ناحية ثانية أن دولة الإمارات تحاول لفت الأنظار بعيدا عن حوادث أخرى سببت لها أزمات إعلامية في اليومين الماضيين وتحاول التغطية عليها عن طريق خلق الفقاعات الإعلامية غير المؤسسة على وقائع حقيقية."

وأشارت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أنه " يجب التذكير بأن هذه الهجمة الإعلامية التي يبدو أنها ممنهجة تأتي بعد تسليم دولة قطر رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن اختراقات طائرتين عسكريتين إماراتيتين المجال الجوي لدولة قطر. حدث الاختراق الأول في 21 ديسمبر 2017 من قبل طائرة حربية مقاتلة تابعة للإمارات، وقد حدث الاختراق الثاني في 3 يناير 2018 من قبل طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية."

وأكدت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن " هذا النهج الذي يعتمد على تلفيق الأخبار وفبركتها ليس جديدا في تعاطي الإعلام الإماراتي مع دولة قطر منذ بداية الأزمة الخليجية التي بدأت بجريمة اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية في مايو 2017."

وأكدت أن دولة قطر تؤكد التزام القوات الجوية الأميرية القطرية بأعلى معايير السلامة الجوية وحرصها على سلامة المدنيين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء القطرية
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