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سياسة|العراق

شاهد: 27 قتيلا و80 جريحا في هجوم انتحاري وسط بغداد

15/1/2018

أعلنت وزارة الداخلية العراقية ومصادر طبية اليوم الإثنين عن سقوط 27 قتيلا وأكثر من 80 جريحا في انفجار نفذه انتحاريان وسط بغداد.

وقال اللواء سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، في تصريح صحفي، إن الانفجار الذي وقع في ساحة الطيران "نفذه اثنان من الإرهابيين يرتديان حزامين ناسفين".

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية أن الحصيلة المسجلة في المستشفيات التي استقبلت الضحايا والمصابين من جراء الانفجار بلغت 27 قتيلا وأكثر من 80 جريحا تم إسعاف 40 منهم بعد تلقيهم العلاج، وغادروا المستشفيات.

وحسب الوزارة، لايزال بعض الجرحى يتلقى العلاج وحالة عدد منهم خطرة نظرا لشدة الإصابات.

وبحسب شهود عيان، فإن الانفجار المزدوج وقع في ساعة الذروة، واستهدف تجمعا لعمال بناء مدنيين في ساحة الطيران، وهو مكان مكتظ يضم أيضا مرآب لسيارات النقل الداخلي، وعشرات المحال التجارية والباعة الجائلين، ويحظى بحماية أمنية من قبل القوات العراقية.

وانتشرت القوات العراقية بعد الانفجار في جميع مداخل ساحة الطيران المكتظة التي تمثل مفترق طرق مؤدية للعديد من الأبنية الحكومية والوزارات والكليات والجامعات وأرباب العمل.

وذكر الشهود أن شدة الانفجار أدت إلى انتشار أشلاء الجثث في مكان الانفجار، الذي يعد الاعنف في بغداد منذ مطلع العام الحالي، والثاني بعد انفجار مدخل حي الكاظمية قبل يومين. 

المصدر : وكالات
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