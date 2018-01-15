شاهد: مقاتلات بريطانية وبلجيكية تعترض قاذفات روسية

قالت بريطانيا وبلجيكا إن مقاتلات تابعة لسلاح الجو في الدولتين اعترضت قاذفات روسية كانت تحلق بالقرب من المجال الجوي البريطاني.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن مقاتلات من طراز "تايفون" انطلقت من قواعد في اسكتلندا لتعقب واعتراض القاذفات الروسية بعد أن لم تستجب لنداءات من أبراج المراقبة الجوية.

ونشرت وزارة الدفاع البريطانية تغريدة على تويتر تقول إنه " في إطار استجابة دولية، اعترضت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الملكي قاذفات روسية اقتربت من المجال الجوي للمملكة المتحدة".

كما نشرت الوزارة لقطات فيديو وصور لعملية الاعتراض، وأشارت إلى عدة حوادث مماثلة شهدت تحليق طائرات روسية بالقرب من المجال الجوي البريطاني في السنوات الأخيرة

وأعلنت القوات الجوية البلجيكية أن طائرتين مقاتلتين من نوع "إف- 16" اعترضت قاذفتين روسيتين من (طراز تو- 160) "بلاك جاك" في منطقة هولندية تقع ضمن المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو" فوق بحر الشمال.

وكتب الجيش البلجيكي في تغريدة على تويتر "لقد تمكنت طائرات "إف- 16″ البلجيكية، بفضل سرعتها التي تتجاوز سرعة الصوت من تحقيق مهمتها وضمان أمن المنطقة".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن "حاملتا صواريخ استراتيجيتين "تو-160" حلقتا فوق المياد الدولية لبحار

بارينتس والنرويج والشمال. وقامت بمرافقة التحليق، طواقم "ميج 31 واستمر التحليق 13 ساعة".

وأشار البيان إلى أن طائرات بريطانية وبلجيكية رافقت التحليق بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف البيان أن "طياري القاذفات الاستراتيجية يحلقون بانتظام فوق المياه الدولية في القطب الشمالي، وشمال المحيط الأطلسي، والبحر الأسود وبحر قزوين والمحيط الهادئ. وأن جميع الطلعات التي تقوم بها طائرات السلاح الجوي الروسي تتم وفق القواعد الدولية الصارمة لاستخدام المجال الجوي دون انتهاك حدود الدول الأخرى".