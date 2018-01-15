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سياسة|مصر

شاهد| السيسي لإثيوبيا والسودان: مصر لن تحارب أشقاءها

15/1/2018

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، إن بلاده لا تتآمر على أحد ولا تتدخل في شؤون الآخرين ولن تحارب أشقاءها.

وأضاف السيسي في كلمة وجهها إلى دولتي السودان وإثيوبيا على هامش افتتاحه عددا من المشروعات بمحافظة المنوفية شمالي البلاد "نحن حريصون على أن تكون علاقتنا طيبة وهذا ما تشهد به المنطقة خلال السنوات الماضية، ولنا سياسة ثابتة وليست لدينا  مناورات بأن نقول كلاما ونفعل غيره".

وتابع "أؤكد لأشقائنا في السودان وإثيوبيا أن مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون أحد، ومصر لن تحارب أشقاءها، لدينا سياسة ثابتة هي البناء والتنمية".

المصدر : وكالات
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