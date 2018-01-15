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سياسة|السعودية

ريتز كارلتون الرياض يفتح أبوابه في فبراير بعد استخدامه معتقلا للأمراء

فندق ريتز كارلتون الرياض كان مقر احتجاز مسؤولين وأمراء ورجال أعمال سعوديين طوال نحو 3 أشهر
فندق ريتز كارلتون الرياض كان مقر احتجاز مسؤولين وأمراء ورجال أعمال سعوديين طوال نحو 3 أشهر
15/1/2018

قالت الشركة التي تدير فندق ريتز كارلتون الرياض (الاثنين) إن الفندق سيفتح أبوابه أمام النزلاء مجددا الشهر المقبل.

وأوردت الشركة النبأ على موقعها الإلكتروني، ويقبل موقع الفندق على الإنترنت الآن الحجوزات بدءا من 14 فبراير/شباط ويبلغ سعر أرخص غرفة فيه 2439 ريالا (650 دولارا) لليلة الواحدة.

وشملت عمليات الاعتقال عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين الذين يحتجزون في الفندق الفخم ضمن حملة قالت السعودية إنها "حملة على الفساد" في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني. وأغلق الفندق منذ ذلك الحين أمام النزلاء العاديين.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر وصفتها بالرسمية قولها إن السلطات السعودية على وشك إنهاء الجزء الأكبر من حملتها مما سيسمح بإعادة الفندق للعمل بشكل طبيعي.

وقال متحدث باسم مجموعة ماريوت الفندقية التي تملك علامة ريتز كارلتون التجارية في بيان "يعمل الفندق في الوقت الحالي وفقا لتوجيهات السلطات المحلية وليس فندقا بالمعنى التقليدي".

وذكرت السلطات السعودية أنها تتوقع أن تتوصل الأغلبية العظمى من الموقوفين إلى تسويات مالية للاتهامات الموجهة إليهم وأن الرياض تأمل في استرداد حوالي مائة مليار دولار من أموال تحصلوا عليها دون وجه حق. ومن المتوقع محاكمة عدد ضئيل من الموقوفين.

وقالت مجموعة بن لادن العملاقة للتشييد يوم السبت إن بعض مساهميها قد يتنازلون عن حصص في المجموعة للحكومة في إطار تسوية مالية مع السلطات. ومن بين الموقوفين بكر بن لادن رئيس مجلس إدارة المجموعة وعدد من أفراد العائلة.

وقال مسؤول سعودي إنه جرى الإفراج عن الأمير متعب بن عبد الله في أواخر نوفمبر بعدما توصل إلى تسوية مع السلطات تضمنت دفع أكثر من مليار دولار.

وكان الأمير متعب رئيسا للحرس الوطني واعتبر في وقت من الأوقات أحد أبرز الطامحين في الوصول إلى العرش.

ومن بين المحتجزين أيضا في فندق ريتز كارلتون الملياردير الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة ومالك شركة المملكة القابضة الاستثمارية. وقال مسؤول سعودي لرويترز هذا الأسبوع إن الأمير يتفاوض بشأن تسوية محتملة لكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.

ويشير الموقع الإلكتروني لفندق ريتز كارلتون الرياض إلى أنه يضم 492 غرفة وجناحا فضلا عن 21 فدانا من الحدائق.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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