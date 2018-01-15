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سياسة|مصر

القبض على محافظ مصري بتهمة "الفساد"

صورة أرشيفية لمحافظ المنوفية المتهم
صورة أرشيفية لمحافظ المنوفية المتهم
14/1/2018

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط للأنباء المصرية الرسمية إنه تم إلقاء القبض على محافظ المنوفية، شمال القاهرة، ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن "هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على محافظ المنوفية هشام عبد الباسط يونس، 44 عاما، لاتهامه بتسهيل استيلاء رجال أعمال على أراض مملوكة للدولة في مدينة السادات".

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر بالرقابة الإدارية أنه تم القبض على المحافظ "أثناء تقاضيه رشوة 2 مليون جنيه مقابل تخصيص قطعة أرض لرجل أعمال بالمخالفة للقانون".

وأضافت المصادر "أنه تم رصد مكالمات للمحافظ مع رجال الأعمال بشأن القضية كما تم الكشف عن وقائع فساد أخرى سيتم مواجهة المحافظ بها خلال التحقيق".

وتم تعيين هشام عبد الباسط عام 2015، محافظا للمنوفية التي تقع في دلتا النيل شمالي القاهرة. والمحافظ هو أعلى مسؤول حكومي في كل من محافظات مصر السبع والعشرين وهو بدرجة وزير.

وذكرت وسائل إعلام وصحف محلية أنه من المقرر أن يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى المحافظة الاثنين.

وتعاني مصر من الفساد في الجهاز الإداري للدولة وتراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 لتحتل المركز 108 من بين 176 دولة بعدما كانت تحتل المركز 88 في عام 2015.

المصدر : مواقع وصحف مصرية + وكالات
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