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سياسة|سوريا

مقتل مدير سجن "صيدنايا" السوري في ظروف غامضة

العميد الركن محمود أحمد معتوق مدير سجن "صيدنايا" العسكري السوري
العميد الركن محمود أحمد معتوق مدير سجن "صيدنايا" العسكري السوري
14/1/2018

أعلنت عائلة العميد الركن، محمود أحمد معتوق، مدير سجن "صيدنايا" العسكري في سوريا، عن مقتله في ظروف غامضة.

وقالت منال معتوق، شقيقة مدير السجن، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنه قتل أثناء خدمته للوطن وشيع جثمانه يوم السبت في قريته فديو في ريف اللاذقية الجنوبي".

وتضاربت الانباء حول مقتل معتوق وهل تمت عملية اغتيال أو قصف أو وفاة طبيعية.

ونعته صفحات موالية للنظام السوري في مدينة اللاذقية يوم السبت قائلة "إنه قتل أثناء قيامه بواجبه الوطني على الأراضي السورية، دون تحديد المنطقة التي قتل فيها ولم يصدر أي تصريح رسمي من جيش النظام السوري حول مقتل مدير سجن صيدنايا".

وينحدر معتوق من قرية فديو في ريف اللاذقية الجنوبي وعين مديرا لسجن صيدنايا في شهر مايو/ أيار عام 2013 بعد مقتل مدير السجن السابق اللواء طلعت محفوظ الذي قتل في كمين للجيش الحر في مدينة التل بريف دمشق مايو/ أيار 2013.

ويعتبر سجن صيدنايا من أسوأ السجون السورية سمعة إذ خُصص في الفترة السابقة لاندلاع الازمة السورية للمعتقلين السياسي وسجناء التيارات السلفية والدينية وقد أفرج النظام عن الكثيرين منهم، وشهد السجن عدة إضرابات للسجناء وأطلق عليه اسم المسلخ البشري نتيجة سوء المعاملة وقتل السجناء. 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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