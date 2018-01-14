شاهد: ناشط أمريكي يكتب بالضوء كلمة "حثالة" على فندق مملوك لترمب

قام ناشط أمريكي بكتابة كلمة "حثالة" على فندق مملوك للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهي نفس الكلمة التي استخدمها ترمب في وصف بعض الدول الفقيرة.

واستخدم الناشط والفنان الأمريكي روبين بيل جهاز عرض "بروجيكتور" في كتابة كلمة "shithole" أي حثالة وشعارات أخرى على فندق "ترمب إنترناشونال" المملوك للرئيس الأمريكي في العاصمة واشنطن (السبت).

ويعرف عن روبين بيل قيامه بالاحتجاج بهذه الطريقة منذ عام 2001.

ويأتي هذا الاحتجاج وسط إدانة دولية واسعة لتصريحات للرئيس الأمريكي قالت تقارير إعلامية إنه أدلى بها خلال اجتماع بشأن الهجرة في البيت الأبيض.

وقالت وسائل إعلام نقلا عن مصادر أمريكية إن ترمب تساءل خلال الاجتماع لماذا تريد الولايات المتحدة أن تستقبل مهاجرين من هايتي ودول أفريقية مشيرا إلى بعضها بتعبير "حثالة الدول" مستخدما كلمة (shithole).