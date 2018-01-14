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شاهد: غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة في بحر الصين الشرقي

14/1/2018

قالت وسائل إعلام صينية إن ناقلة نفط إيرانية غرقت بعدما ظلت مشتعلة لأسبوع إثر حادث تصادم في بحر الصين الشرقي بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن النيران التهمت ناقلة النفط الإيرانية المنكوبة (سانتشي) "فجأة"، وبث التلفزيون لقطات لأعمدة من الدخان الكثيف وألسنة اللهب على سطح المياه وأضاف أن السفينة غرقت قبل الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن إدارة المحيطات في الصين قولها إن كميات كبيرة من النفط تشتعل في المياه المحيطة بالناقلة بعد أن انفجر بدنها.

وأضافت الإدارة أنها ستوسع نطاق مراقبتها للأمر و"ستتحقق بسرعة من انتشار واتجاه النفط المتسرب" من حطام الناقلة.

وانتشل فريق إنقاذ صيني جثتين السبت من الناقلة. وانتشلت جثة أخرى يفترض أنها لأحد بحارة السفينة يوم الاثنين وأرسلت إلى شنغهاي لتحديد هوية صاحبها.

وكان طاقم الناقلة يتألف من 30 إيرانيا واثنين من بنغلاديش.

وقال مسؤولون إيرانيون إن السلطات تعتبر ما تبقى من أفراد الطاقم وركاب الناقلة "سانتشي" في عداد القتلى. وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أرسل برقيات عزاء لأسر أفراد الطاقم ودعا إلى تحقيق في الحادث.

وقال بيان رسمي نشرته وسائل إعلام رسمية إن الحكومة الإيرانية أعلنت الاثنين يوم حداد وطني على "البحارة المغاوير الذين لاقوا حتفهم وهم يؤدون واجبهم في مسيرة تحقيق أهداف البلاد ليلحقوا بالشهداء بعد تعرضهم لكارثة مروعة".

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف عبر الهاتف "طالما كان هناك أمل ولو بنسبة واحد بالمئة فالصين ستواصل جهودها بنسبة مئة في المئة" لإنقاذ وانتشال أي من أفراد الطاقم الباقين.

وكانت الناقلة "سانتشي" التي تملكها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية تحمل قرابة مليون برميل من المكثفات، وهي خام خفيف جدا، إلى كوريا الجنوبية.

واصطدمت الناقلة بسفينة الشحن "سي.إف كريستال" التي كانت تحمل شحنة حبوب من الولايات المتحدة على بعد 184 كيلومترا تقريبا قبالة الساحل الصيني بالقرب من شنغهاي.

المصدر : رويترز
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