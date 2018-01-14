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شاهد: انقلاب عبّارة بالهند وغرق 3 تلميذات وفقدان 5

14/1/2018

قالت الشرطة الهندية إن عبارة تحمل 40 من تلاميذ مدارس غرقت في بحر العرب قبالة الساحل الغربي للبلاد قرب مومباي، ما أدى إلى مقتل 3 تلميذات وفقدان 5 آخرين.

ونقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا" عن الشرطة أن 32 طفلا آخرين تم إنقاذهم بعد حادثة السبت في ولاية ماهاراشترا، فيما تزاحم أقارب التلاميذ عند الشاطئ في انتظار أنباء عن أحبائهم.

وقال مسؤولو خفر السواحل الهندي إنهم يقومون بأعمال بحث في البحر عبر طائرة ومروحية وبعض السفن.

وحاول سكان المنطقة إنقاذ التلاميذ بكل وسعهم، وقال أحدهم "رأينا أن القارب قد انقلب، وحوالي 20-25 فتى وفتاة كانوا يجلسون على بعد كيلومتر واحد من هنا، وبمجرد أن رأينا أنه لم يكن لأحدهم حولا للمساعدة، خلعنا ملابسنا وقفزنا إلى البحر".

وقال خفر السواحل في الهند إن 23 طفلا كانوا يعالجون في المستشفى مع 9 آخرين خرجوا من المستشفى.

وقيل إن العبارة المزدحمة انقلبت عندما تجمع ركابها على جانب واحد لالتقاط صور سيلفي.

يشار إلى أن مثل هذه الحوادث معتادة في الهند، حيث العبارات سيئة البناء وغالبًا ما تكون مكتظة بالركاب، وهناك عدم اهتمام بإجراءات السلامة مثل توفير سترات نجاة.

والقوارب هي النمط الرئيسي للتنقل في المناطق النائية.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
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