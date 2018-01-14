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سياسة|مصر

حزب عنان يشكو من عقبات أمام تحرير توكيلات لمرشحه لرئاسة مصر

14/1/2018

اشتكى حزب مصر العروبة الديمقراطي، الذي يتزعمه المرشح الرئاسي المحتمل سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، من عقبات تعترض تحرير التوكيلات اللازمة لترشيح عنان.

وقال المتحدث باسم الحزب وأمينه العام سامي بلح أمس السبت في بيان إن الحزب قدم شكوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ضد أحد مكاتب الشهر العقاري في محافظة الجيزة.

وأوضح أن المكتب يرفض تحرير توكيلات مؤيدة لعنان من قبل بعض المواطنين "بحجة واهية وغير حقيقية وغير قانونية، وهي أن اسم الفريق عنان غير مدرج بالمكتب ضمن الأسماء المرشحة للانتخابات".

وطالب المتحدث رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بإزالة العقبات التي تمنع المواطنين من تحرير توكيلات لتأييد ترشيح عنان لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وأشار المتحدث إلى أن عنان سيعقد مؤتمرا صحفيا لم يحدد موعده للحديث إلى الشعب المصري، وأضاف أن الحزب منهمك في الوقت الراهن في العمل على استكمال التوكيلات اللازمة للترشح.

ووفقا للقانون، يتوجب على الراغب في الترشح لرئاسة مصر الحصول على تزكية عشرين برلمانيا على الأقل، أو جمع توكيلات لتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 20 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى الـ29 من الشهر ذاته.

ولم يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ترشحه لولاية ثانية، لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه سيقدم كشف حساب لولايته الرئاسية خلال مؤتمر يعقده الأربعاء المقبل بأحد فنادق القاهرة.

المصدر : وكالات
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