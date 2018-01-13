مقتل صياد فلسطيني برصاص الجيش المصري قبالة سواحل رفح

قتل صياد سمك فلسطيني برصاص الجيش المصري فجر اليوم السبت عندما كان في عرض البحر على سواحل رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ووفقا لمصدر طبي وجمعية الصيادين في غزة فإن الصياد عبد الله رمضان زيدان (33 عاما) من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة استشهد متأثر بجروح أصيب بها فجرا.

وأكدت جمعية الصيادين في بيان، إن زيدان استشهد برصاص الجيش المصري، من دون أن توضيح ملابسات الحادث.

وقالت الجمعية نقلا عن صيادين كانوا في منطقة الصيد نفسها قبالة منطقة رفح جنوب القطاع إن زيدان أصيب ليل الجمعة / السبت برصاص طرّاد تابع للجيش المصري الموجود على الحدود المصرية الفلسطينية.

وأضافت أن زيدان أصيب برصاصة في صدره بينما كان على متن مركب صيد في بحر رفح ونقل إلى مستشفى (الشهيد أبو يوسف النجار ) بالمحافظة.

واحتجاجا على مقتل الصياد، أعلنت جمعية الصيادين إضرابا وتعليق العمل لمدة يوم اعتبارا من صباح السبت وحتى مساء الأحد.

وتفرض إسرائيل منذ أكثر من عشر سنوات حصارا محكما جوا وبحرا وبرا على نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة الفقير والمكتظ، وهي تمنع صيادي السمك الفلسطينيين من ممارسة عملهم في بحر شمال غزة القريب من حدودها ما يدفعهم الى التوجه الى جنوب القطاع.