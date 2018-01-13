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سياسة

طبيب البيت الأبيض: صحة ترمب ممتازة

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
13/1/2018

أعلن طبيب البيت الأبيض أن صحة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "ممتازة" بعد أن خضع لأول فحص طبي كرئيس للولايات المتحدة.

وجاء إعلان طبيب البيت الأبيض بأن صحة الرئيس دونالد ترمب ممتازة بعد خضوعه لأول فحص طبي كرئيس للولايات المتحدة يوم الجمعة في أعقاب أسبوع ثارت فيه تساؤلات كثيرة حول مدى أهليته الذهنية لتولي المنصب.

وقضى ترمب نحو ثلاث ساعات مع أطباء عسكريين في مركز (والتر ريد ) الطبي العسكري في منطقة بيثيسدا بولاية ماريلاند، وقال طبيب البيت الأبيض روني جاكسون إن الفحص "كان جيدا بشكل استثنائي".

وأضاف في بيان مقتضب وزعه البيت الأبيض "الرئيس بصحة ممتازة وأنا أتطلع للكشف عن بعض التفاصيل يوم الثلاثاء".

وجاء الفحص الطبي بعدما صوّر كتاب جديد وصل إلى قائمة الكتب الأكثر مبيعا ترمب (71 عاما) كشخص مشتّت الذهن يتصرف كطفل، وانهالت الأسئلة على البيت الأبيض بشأن رسائل متناقضة وجهها ترمب فيما يتعلق بسياسات مهمة وتفوهه بكلمات مدغمة غير مفهومة في أثناء إلقائه خطابا الشهر الماضي.

وسيحدد البيت الأبيض ما سينشره من بيانات الفحص الطبي، وترمب ليس مجبرا على نشر أي معلومات ولا يوجد نموذج محدد لشكل الفحص الطبي الرئاسي، ومن المتوقع أن يتلقى جاكسون أسئلة من الصحفيين بشأن النتائج يوم الثلاثاء.

وليس من المعروف أن رؤساء سابقين خضعوا لفحوص بشأن قدرتهم الذهنية أثناء توليهم المنصب بمن فيهم رونالد ريغان الذي شخص الأطباء حالته بالزهايمر بعد خمس سنوات من مغادرته البيت الأبيض.

وأوضح البيت الأبيض أن فحص ترمب لن يتضمن اختبارا نفسيا، وشملت نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها رؤساء سابقون بيانات بسيطة مثل الوزن وضغط الدم ومستوى الكوليسترول.

وأثناء حملة ترمب لتولي الرئاسة أذاع تقريرا من طبيبه الخاص في نيويورك قال فيه إنه سيكون "أكثر من انتخب للرئاسة تمتعا بالصحة".

المصدر : رويترز
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