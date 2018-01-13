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سياسة

شاهد: ترمب متجهما أمام سفارة بلاده في لندن

13/1/2018

بدا تمثال للرئيس الأمريكي دونالد ترمب "متجهما" وهو يرتدي حلته الداكنة الشهيرة ورابطة عنقه الحمراء الطويلة، واقفا لالتقاط الصور الفوتوغرافية مع عمال بناء.

ووضع تمثال شمعي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في موقع بارز في لندن الجمعة، خارج المقر الجديد للسفارة الأمريكية على الضفة الجنوبية لنهر التايمز، وعمال بناء يتناوبون الوقوف بجوار التمثال لالتقاط صور سيلفي معه.

وبينما جاءت ردود فعل ساسة وبريطانيين بشأن إلغاء ترمب لزيارة كان مقررا أن يقوم بها لبريطانيا، حادةً حسب تقريرين لصحيفة (واشنطن بوست) نقل موظفون من متحف مدام توسو في لندن تمثال الرئيس من مكانه المعتاد لفترة وجيزة.

وقالت كلير تريسي المتحدثة باسم متحف مدام توسو في لندن إنَّ قرار نقل تمثال ترمب الشمعي بالحجم الطبيعي أُخِذَ بصورةٍ تلقائية، وأضافت" تماماً مثل بقية المواطنين، استيقظنا على خبر إلغاء ترمب زيارته، ففكرنا ألن يكون ممتعاً إذا نقلنا نسختنا الخاصة من ترمب إلى هناك بدلاً من مجيئه؟

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ألغى خطة كان وضعها لزيارة المملكة المتحدة في الأسابيع المقبلة، من أجل الافتتاح الرسمي للمقر الجديد للسفارة الأمريكية في لندن، وعزا ترمب قراره هذا، بأنه يرى في المقر الجديد للبعثة الديبلوماسية الأمريكية في لندن "صفقة سيئة" أبرمتها الإدارة الأمريكية السابقة.

غير أن عمدة لندن" صادق خان" علق على إعلان ترمب إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى لندن الشهر المقبل، وقال في بيان له، بحسب صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، يبدو أن الرئيس الأمريكي تلقى رسالة بوجود معارضة قوية لوجهات نظره وسياساته في لندن.

وأضاف عمدة لندن، "إن ترمب ليس شخصا محل ترحاب في لندن، وزيارته كانت ستقابل باحتجاجات سلمية جماهيرية، تعارض وجهات نظره المثيرة للجدل، التي تتعارض مع قيم الاندماج والتنوع والتسامح التي تتبناها مدينتنا".

المصدر : أسوشيتد برس
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