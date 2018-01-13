سفير أمريكا في بنما يستقيل قائلا إنه لم يعد قادرا على خدمة ترمب

قدم السفير الأمريكي في بنما جون فيلي استقالته من منصبه وقال في خطاب استقالته لوزارة الخارجية إنه لم يعد قادرا على خدمة الرئيس دونالد ترمب.

وقال فيلي وفقا لمقتطفات من خطاب استقالته: "كمسؤول دبلوماسي وقعت على قسم لخدمة الرئيس وإدارته بإخلاص ودون تحزب سياسي، حتى عندما لا أتفق مع بعض السياسات".

وتابع يقول: "أساتذتي أوضحوا أنه إذا رأيت أنني غير قادر على القيام بذلك، فإن الأشرف لي أن أستقيل. وقد حان الوقت لذلك".

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية رحيل فيلي قائلة إنه أخطر "البيت الأبيض ووزارة الخارجية وحكومة بنما بقراره التقاعد لدواع شخصية اعتبارا من التاسع من مارس/آذار هذا العام".