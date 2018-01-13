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سياسة|مصر

رئيس وزراء إثيوبيا يزور القاهرة هذا الأسبوع

رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين - أرشيفية
رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين - أرشيفية
13/1/2018

يزور رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، مصر، هذا الأسبوع، برفقة وفد رفيع المستوى يضم وزراء إثيوبيين، وفق صحيفة مصرية مملوكة للدولة، مساء الجمعة.

ولم تعلن السلطات المصرية ولا الإثيوبية بشكل رسمي عن الزيارة، التي لم تحدد الصحيفة تاريخا دقيقا لها.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية على موقعها الإلكتروني أن ديسالين سيلتقي خلال الزيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لبحث التطورات الأخيرة في ملف سد "النهضة".

كما تبحث القمة المصرية- الإثيوبية، بحسب المصدر ذاته، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في مواجهة الإرهاب، وسيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجالات متنوعة.

وقال السفير الإثيوبي لدى القاهرة، تاييى اثقلاسيلاسي أمدي، إن هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة في إطار دعم العلاقات الثنائية.

وأضاف أنه سيتم خلالها استعراض التعاون في قطاعات عديدة، منها: الموارد الطبيعية والنقل والتعليم والصحة، وهي من أهم قطاعات التعاون المشترك.

وستكون هذه أول زيارة لمسؤول إثيوبي لمصر منذ إعلان القاهرة، في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، تجميد المفاوضات الفنية بشأن سد "النهضة" مع إثيوبيا والسودان، واعتزامها التحرك دوليا لطرح تفاصيل الأزمة.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، حيث رفضت مصر آنذاك تعديلات مقترحة من البلدين على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد وملئه وتشغيله.

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، زار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إثيوبيا، لطرح سبل تجاوز الجمود في المسار الفني لمفاوضات السد.

واقترحت مصر حينها مشاركة البنك الدولي طرفا "محايدا" في اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات السد، دون تعليق رسمي من أديس أبابا حتى الآن.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي لمصر، فيما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

المصدر : الأناضول
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