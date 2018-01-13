السفير الأمريكي في هولندا يتراجع عن تصريحات مناهضة للمسلمين

أعلن السفير الأمريكي الجديد في هولندا الجمعة أن التصريحات المناهضة للمسلمين التي أدلى بها قبل عامين ويتهمهم فيها بدفع هذا البلد إلى الفوضى كانت "خطأ".

وقال السفير بيتر هوكسترا الذي عينه الرئيس دونالد ترمب سفيرا في هولندا، في مقابلة مع صحيفة "دي تلغراف" الهولندية نشرت الجمعة "التصريح كان خطأ، وكان من الخطأ القول" إن المسلمين "يدفعون أوروبا إلى الفوضى وأنه يتم إحراق شخصيات سياسية".

وأضاف السفير في تصريحات نقلتها سفارة الولايات المتحدة في لاهاي إلى فرانس برس "مع العلم أن هناك مشاكل أخرى في دول أوروبية أخرى، فإننا نعلم أن هذا الأمر لم يحصل أبدا هنا".

وأعطى السفير هوكسترا هذه المقابلة بعد أن زار الجمعة حي شيلدرسفيك في وسط العاصمة حيث التقى السكان هناك وبينهم مسلمون، حسبما أعلنت السفارة.

وينتمي هوكسترا إلى الحزب الجمهوري وهو من مواليد هولندا، وقد تعرض للانتقادات الشديدة بعد أن رفض الأربعاء خلال تسلمه مهامه إيضاح تصريحاته التي تعود إلى عام 2015 رغم إلحاح الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في منزله في لاهاي.

وسأله الصحافيون الهولنديون مرارا ما إذا كان لا يزال يعتقد أنه توجد "مناطق خارجة عن القانون" في هولندا، ومن هم السياسيون الذين تم "إحراقهم". إلا أن السفير أكد بأنه "يرفض العودة لهذه المسألة".

ويقول هوكسترا في تسجيل يعود إلى عام 2015 إن " الحركة الإسلامية وصلت إلى حد تدفع فيه أوروبا إلى الغرق في الفوضى. إنها الفوضى في هولندا، السيارات تحرق، كما أن هناك شخصيات سياسية تحرق".

ويبدو أن هوكسترا قرر التراجع عن كلامه هذا والاعتراف بأنه أخطأ إثر نأي وزارة الخارجية الأمريكية بنفسها عن مواقفه هذه، وإعلانها أنه سيتطرق إلى الموضوع عبر وسائل الإعلام الهولندية.

وأثار هذا التسجيل موجة غضب في هولندا بعد أن نفى السفير الشهر الماضي في مقابلة مع شبكة التلفزيون الهولندية العامة أن يكون أدلى بتصريح من هذا النوع، وقال يومها "علينا أن نسمي هذا أخبارا كاذبة".