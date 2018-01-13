الرئيس المصري يقدم "كشف حساب" عن رئاسته في مؤتمر بالقاهرة

قالت صحيفة مصرية حكومية (السبت) إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقدم كشف حساب لفترته الرئاسية الأولى، خلال مؤتمر يعقده الأربعاء بأحد فنادق العاصمة.

وقالت صحيفة أخبار اليوم الحكومية، على موقعها الإلكتروني، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تسمها،

إن مكتب السيسي انتهى من وضع اللمسات النهائية لعقد مؤتمر بأحد فنادق القاهرة خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت الصحيفة أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض "الإنجازات" التي حققتها الدولة خلال الأربع سنوات الماضية من فترة تولي السيسي للحكم وذلك قبل أيام من إعلان ترشحه.

وقالت تقارير صحفية محلية أن مؤتمر السيسي سيعقد أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع الجاري.

وتنتهي ولاية السيسي في يونيو/حزيران 2018، ولم يحدد بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية، لكن مراقبين يجزمون بترشحه.

ومؤخرا أعلن كل من محمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس السابق أنور السادات، ورئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، وفق متحدث باسم حزبه "مصر العروبة الديمقراطي" واليساري خالد علي، نيتهم خوض الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 20 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

ووفق القانون، يتوجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيًا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل.