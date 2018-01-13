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سياسة|فلسطين

الاتحاد الأوربي يعرب عن قلقه على مصير عهد التميمي

تظاهرة تضامن مع عهد التميمي - نيويورك 5 يناير
تظاهرة تضامن مع عهد التميمي - نيويورك 5 يناير
13/1/2018

أعرب الاتحاد الأوربي الجمعة عن قلقه إزاء مصير قاصرين فلسطينيين محتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية، هما عهد التميمي وفوزي محمد الجنيدي.

وجاء في بيان أن بعثتي الاتحاد الأوربي في القدس ورام الله أعربتا عن "القلق الشديد إزاء ملابسات اعتقال الفلسطينيين القاصرين عهد التميمي وفوزي محمد الجنيدي".

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية وجهت في الأول من يناير / كانون الثاني 12 تهمة إلى عهد التميمي (16 عاما) لأنها "اعتدت على عناصر من قوات الأمن" في قريتها في الضفة الغربية المحتلة بحسب المحكمة الإسرائيلية.

وتحولت عهد التميمي إلى أيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ كانت طفلة في المواجهات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، وفي حال إدانتها يمكن أن يحكم عليها بالسجن لسنوات عدة.

كما وجهت تهم مماثلة إلى والدة عهد وابنة عمها اللتين شاركتا في الحادث الذي وقع في الخامس عشر من ديسمبر / كانون الأول.

وأعرب الاتحاد الأوربي عن قلقه الشديد إزاء مقتل قاصر فلسطيني آخر برصاص الجنود الإسرائيليين يدعى مصعب فراس التميمي (17 سنة) وتربطه صلة قرابة بعيدة بعهد التميمي،   

وقتل الفتى مصعب في الثالث من يناير/كانون الثاني خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية قرب دير نظام في شمال رام الله.

وأضاف بيان الاتحاد الأوربي أن بعثتي الاتحاد في القدس ورام الله تذكران بأهمية احترام حقوق الأطفال وحمايتهم وخصوصا خلال اعتقالهم وسجنهم وعبر الإجراءات القانونية المطبقة بحقهم.

ودعا البيان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى الرد بشكل "متوازن" على المتظاهرين وفتح تحقيقات في حال حصول وفيات خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بقاصرين.

المصدر : مواقع فرنسية
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