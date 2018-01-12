ترمب ينفي استخدام ألفاظ مسيئة للأفارقة وهايتي

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الجمعة استخدام لفظ بذيء في تعليقات بشأن الهجرة نسبت له ووصفت بأنها عنصرية.

وقال ترمب إن خطة بشأن الهجرة عرضها الحزبان الجمهوري والديمقراطي على مجلس الشيوخ ستجبر الولايات المتحدة على استقبال مهاجرين من دول "بها نسب عالية من الجريمة".

وندد ترمب بالاتفاق الذي توصل إليه ستة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزبين ووصفه بأنه ضعيف للغاية لكنه أصر على أنه لم يستخدم لفظ "حثالة" لوصف هايتي ودول أفريقية.

بيد أن السناتور الديمقراطي ديك دوربين الذي حضر اجتماعا بالبيت الأبيض بشأن الهجرة أمس الخميس حيث تردد أن ترمب أدلى بتلك التصريحات أكد للصحفيين اليوم الجمعة أن ترمب استخدم "لغة حقيرة وبذيئة" شملت كلمة "حثالة".

ولاقت التقارير التي تناولت لغة الرئيس وإشارته إلى أصحاب البشرة الملونة من دول أخرى انتقادات من مشرعين أمريكيين من الحزبين ومنتقدين في الخارج قالوا إنه لا يمكن وصفها بأي شيء سوى بأنها عنصرية.

ولجأ ترمب إلى تويتر في وقت متأخر أمس الخميس ليرد فيما يبدو على منتقديه.

وقال الرئيس الأمريكي "يبدو أن الديمقراطيين مصممون على استقبال أناس وإدخال مخدرات إلى بلادنا عبر الحدود الجنوبية مخاطرين بأرواح الآلاف".

وأضاف "من واجبي حماية أرواح كل الأمريكيين وسلامتهم. لا بد أن نبني سورا عظيما. فكروا في قدوم المؤهلين وأوقفوا هجرة الأقارب والهجرة العشوائية".

وكان الأعضاء الستة بمجلس الشيوخ يعملون منذ شهور لصياغة تشريع يحمي نحو 700 ألف طفل دخلوا الولايات المتحدة كمهاجرين غير شرعيين وحصلوا في وقت لاحق على حماية من الترحيل وفقا لبرنامج يطلق عليه اسم (داكا).

وقال مصدران مطلعان إن ترمب تساءل لماذا تريد الولايات المتحدة أن تستقبل مهاجرين من هايتي ودول أفريقية مشيرا إلى بعضها بتعبير "حثالة الدول".

ونفى ترمب اليوم الجمعة إنه قال "أي شيء يحقر من أبناء هايتي باستثناء أن هايتي وبكل وضوح دولة فقيرة للغاية وتواجه متاعب".

ولاقت تعليقات ترمب ردود فعل من الخارج اليوم الجمعة.

وفي جنيف قالت الأمم المتحدة إن التعليقات "العنصرية" تحرض على كراهية الأجانب.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان خلال إفادة صحفية في جنيف عندما سُئل عن التصريحات "هذه تصريحات صادمة ومشينة من رئيس الولايات المتحدة. لا توجد كلمة أخرى يمكن أن يستخدمها المرء سوى ‘عنصرية‘".

وقالت جيسي دوارتي نائبة الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا إن تعليقات ترمب أساءت بشدة لجنوب أفريقيا.

وقالت دوارتي "بلدنا ليس حثالة وكذلك هايتي أو أي دولة أخرى في محنة".

ووفقا للمصدرين اللذين طلبا عدم نشر اسميهما جاءت تصريحات ترمب التي أدلى بها في البيت الأبيض في الوقت الذي كان السناتور الديمقراطي ديك دربين والسناتور الجمهوري لينزي جراهام يطلعانه فيه على مشروع قانون جديد للهجرة أعدته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين.

وكان المشرعان يصفان كيفية عمل بعض برامج الهجرة بما في ذلك برنامج يوفر ملاذا في الولايات المتحدة لمواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو صراعات أهلية.

ونسب مصدر تم اطلاعه على فحوى الحديث إلى ترمب قوله "لماذا نريد كل هؤلاء الناس من أفريقيا هنا؟ هذه حثالة الدول… ينبغي أن نستقبل مزيدا من الناس من النرويج".