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سياسة|أمريكا

ترمب: علينا عدم استقبال مهاجرين من "بلدان قذرة"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
12/1/2018

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس دونالد ترمب، دعا لعدم استقبال مهاجرين من هايتي وبلدان وصفها بـ"القذرة" خلال اجتماع للهجرة مع نواب من الكونغرس تناول قضية الهجرة.

وقال ترمب خلال اجتماع مع عدد من أعضاء الكونغرس بالبيت الأبيض (الأربعاء) متحدثًا عن مهاجرين قادمين من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية: "إنهم قادمون من بلدان قذرة".

كلام ترمب جاء خلال انتقاده لطرح من أحد الحضور بأن على أمريكا حماية المهاجرين من هايتي والسلفادور وبلدان أفريقية، لكنه قال إن على واشنطن استقبال عدد أكبر من مهاجرين من دول مثل النرويج.

وتسعى إدارة ترمب، الذي تولى السلطة في 20 يناير/كانون ثانٍ 2017، إلى تشديد قوانين الهجرة، وطرد من يقيمون في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية، ما يثير انتقادات حقوقية واسعة.

المصدر : الأناضول
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