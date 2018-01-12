تركيا: الهجمات في إدلب السورية ستسبب موجة نزوح جديدة

قال بن علي يلدرم رئيس وزراء تركيا يوم الجمعة إن الحملة العسكرية المتصاعدة في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة ستسبب موجة نزوح جديدة.

ودعا يلدرم إيران وروسيا إلى وقف هجوم لقوات النظام السوري بالقرب من حدود تركيا الجنوبية.

وقالت الأمم المتحدة إن هجوم القوات السورية التي يساندها مقاتلون تدعمهم إيران اشتد وتسبب في نزوح عشرات الآلاف منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وتقول تركيا، التي تعارض الرئيس السوري بشار الأسد لكنها تتعاون مع حليفتيه روسيا وإيران لخفض الأعمال القتالية في إدلب، إن أحدث هجوم للجيش ما كان ليتم دون دعم طهران وموسكو.

وتستضيف تركيا ثلاثة ملايين لاجئ سوري فروا إليها خلال الصراع الممتد منذ أكثر من ستة أعوام.

وتخشى تركيا من موجة نزوح جديدة عبر حدودها من إدلب. والمحافظة الواقعة شمال غرب سوريا هي أكبر منطقة ما زالت خاضعة لسيطرة المعارضة التي طُردت من معاقلها الأخرى في سوريا وتضم أكثر من مليوني شخص يحتاج العديد منهم لمساعدات.

وقال يلدرم للصحفيين بعد صلاة الجمعة اليوم "تصاعد الهجمات في إدلب سيؤدي إلى موجات نزوح جديدة ومعاناة هناك. هذا خطأ وشديد الخطورة".

وتنشر تركيا قوات في شمال إدلب وأقامت قواعد هناك بعد الاتفاق مع إيران وروسيا على إقامة "منطقة عدم تصعيد" في إدلب والمناطق القريبة.

وقال يلدرم "يقترف نظام الأسد خطأ كبيرا بشن هجوم دون مراعاة للمدنيين من أجل انتزاع أراض… بينما تحقق مبادرة تركيا وروسيا وإيران لتحقيق السلام الدائم في سوريا تقدما".

وأضاف "نناقش هذا الأمر مع روسيا وإيران ونصدر تحذيراتنا بشأن إمكانية اتساع نطاق هجمات الأسد المروعة". وحذر من أن القتال يعرقل جهود التوصل لحل سياسي.

وتسعى روسيا لعقد مؤتمر سلام سوري الشهر الجاري رغم أنه لم يتبين بعد من سيحضره.

وشن مقاتلو المعارضة هجوما مضادا على قوات النظام السوري وحلفائها في إدلب أمس الخميس.