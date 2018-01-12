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سياسة|تركيا

تركيا.. إعادة 1823 شخصا لوظائفهم لعدم علاقتهم بجماعة غولن

اعتقال متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب بتركيا
اعتقال متهمين بالتورط في محاولة الانقلاب بتركيا
12/1/2018

أعادت السلطات التركية، ألفًا و823 شخصًا لوظائفهم في الدولة، بعد ثبوت عدم علاقتهم بجماعة الداعية فتح الله غولن، التي تتهمها الحكومة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في يوليو/تموز 2016.

وقالت وكالة الأناضول إن قرار إعادة هؤلاء الأشخاص لوظائفهم جاء بعد أن ثبت أنهم ضحايا برنامج إلكتروني تسبب في تحميلهم لتطبيق تراسل سري تستخدمه عناصر جماعة غولن.

وبحسب معلومات من مصادر للأناضول، الخميس، فإن إعادة هؤلاء الأشخاص لوظائفهم جاءت بعد أن أكدت التحقيقات عدم عضويتهم في جماعة غولن، وأنه لا توجد لهم أي علاقة أو اتصال بها.

وهذا العدد جزء من ألفين و168 شخصًا كانوا قد فصلوا من وظائفهم، من بين 11 ألفا و480 حمّلوا عن طريق الخطأ، تطبيق "باي لوك" الذي يلجأ إليه أعضاء المنظمة للتواصل السرّي فيما بينهم.

المصدر : الأناضول
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