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سياسة|تركيا

تجريد نائبة تركية من عضوية البرلمان بسبب تغيبها عن الجلسات

12/1/2018

قالت مصادر بالبرلمان التركي إن البرلمان جرد نائبة من عضوية المجلس بسبب تغيبها عن حضور الجلسات.

ووافقت أغلبية برلمانية الخميس على تجريد زانا من عضوية المجلس بسبب تغيبها المستمر، كونها لم تحضر 212 جلسة للبرلمان بين أول أكتوبر/تشرين الأول 2016 و30 أبريل/نيسان 2017.

وكانت زانا قد جردت سابقا من عضوية البرلمان عام 1991 بعدما أثارت الغضب في البرلمان التركي لأنها تحدثت بالكردية في مراسم حلف اليمين.

وأدت هذه الخطوة إلى قرار البرلمان تجريدها من عضويته وسلبها الحصانة كما استخدمت كدليل ضدها عندما سجنت في 1994 مع ثلاثة نواب آخرين خاضوا الانتخابات كمستقلين بسبب مزاعم وجود صلات تربطهم بحزب العمال الكردستاني. وأطلق سراحهم جميعا في 2004.

وعززت تركيا حقوق الإنسان منذ ذلك الحين ووسعت من الحريات السياسية واللغوية للأكراد.

وفازت زانا بمقعد في البرلمان في انتخابات مبكرة أجرتها تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في أعقاب تجدد الصراع بين الدولة وحزب العمال الكردستاني نتيجة لانهيار وقف لإطلاق النار.

وحظرت تركيا التحدث بالكردية بعد الانقلاب العسكري عام 1980 وحتى عام 1991 لكن جرى تخفيف بعض القيود منذ ذلك الحين.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي في تغريدة بعد قرار البرلمان "تجريد ليلى زانا من عضوية البرلمان باطل من وجهة نظر شعبنا. ليلى زانا هي صوت السلام وإرادة الشعب ونائبة لنا في البرلمان".

كان الحزب فاز أيضا بمقاعد في البرلمان بصفته الحزبية للمرة الأولى في يونيو/حزيران 2015 مما حرم حزب العدالة والتنمية الحاكم من أغلبيته في المجلس. وتلت زانا القسم حينئذ باللغة التركية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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