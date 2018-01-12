البث الحي
سياسة

الإكوادور تمنح جنسيتها لأسانج مؤسس ويكيليكس

مؤسس ويكيليكس ينتقد حكومات غربية ويبدي استعدادا للحوار معها
مؤسس ويكيليكس ينتقد حكومات غربية ويبدي استعدادا للحوار معها
11/1/2018

أعلنت الإكوادور أن مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج حصل على جنسية الإكوادور التي لجأ إلى سفارتها في لندن عام 2012.

وقالت وزيرة خارجية الإكوادور ماريا فرناندا اسبينوزا إن أسانج حصل على الجنسية في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي بناء على طلبه، مضيفة أنها تسعى إلى حل "كريم" لوضعه مع بريطانيا.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أعلن في وقت سابق أن بريطانيا رفضت طلبا من الإكوادور لمنحه وضعا دبلوماسيا.

وقال المتحدث "طلبت حكومة الإكوادور مؤخرا منح السيد أسانج وضعا دبلوماسيا هنا في المملكة المتحدة… لم توافق المملكة المتحدة على هذا الطلب ولا توجد محادثات مع الإكوادور بهذا الشأن".

وأضاف "الإكوادور تعلم أن سبيل حل هذه القضية هو أن يغادر جوليان أسانج السفارة ليمثل أمام العدالة".

ويقيم أسانغ منذ أكثر من خمس سنوات في سفارة الإكوادور في لندن التي منحته حق اللجوء في 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد لمواجهة اتهامات بارتكاب جريمة اغتصاب.

ويخشى أسانج الذي ينفي مزاعم الاغتصاب أن يتم تسليمه للولايات المتحدة إذا ما ألقي القبض عليه حيث سيمثل أمام المحاكم الأمريكية بسبب نشر ويكيليكس للآلاف من الوثائق العسكرية والدبلوماسية السرية في واحد من أكبر حالات التسريب في تاريخ الولايات المتحدة.

وأعلنت الإكوادور قبل أيام أنها تدرس إمكانية اللجوء للوساطة لحل الأزمة المرتبطة بأسانج داعية إلى تعاون بريطانيا والمجتمع الدولي.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)