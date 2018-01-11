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سياسة

لاجئ سوري يحرق نفسه أمام مكتب مساعدات أممي بلبنان

اللاجئ السوري رياض زيبو
اللاجئ السوري رياض زيبو
11/1/2018

أضرم لاجئ سوري (الأربعاء) النار في نفسه أمام مكتب مساعدات الأمم المتحدة في مدينة طرابلس، شمالي لبنان، ما أدى لإصابته بحروق بليغة نقل على إثرها للمستشفى.

وقال شهود عيان، إن موظفي مكتب الأمم المتحدة أبلغوا اللاجئ السوري رياض زيبو (45 عاما) بوقف المساعدات عنه وأن عليه مراجعة الجهات المعنية بعد أيام.

وأوضح الشهود أن "زيبو" غضب بشدة وبدأ بالصراخ بعد إبلاغه بوقف المساعدات عنه، قبل أن يحضر مادة البنزين ويسكبها على جسده ويشعل النار فيه.

وأشاروا إلى أن اللاجئ السوري تعرض لحروق نقل على إثرها لمستشفى "السلام" في طرابلس.

من جهته، قال مدير المستشفى ومسؤول قسم الجراحة فيها، الطبيب غبريال السبع، إن اللاجئ زيبو أصيب بحروق معظمها من الدرجة الثالثة في مناطق الوجه والأطراف العلوية والبطن والصدر وجزء من الأطراف السفلية، أي بما يقدر بـ35% من مساحة الجسد.

وأضاف السبع أن "المصاب وصل بوضع سيء جدًا لكنه حاليًا في حالة مستقرة. يبدو أن الرجل كان يريد تبليغ رسالة للفت النظر إلى وضعه المزري كلاجئ سوري في لبنان".

وتزامن إحراق اللاجئ لنفسه، مع زيارة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني، للمركز الأممي للمساعدات في طرابلس، للاطلاع على أوضاع اللاجئين.

ويوم الثلاثاء حذّرت دراسة مشتركة أجرتها منظمات أممية، من أن 58% من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع (على أقل من 2.87 دولار لكل شخص يوميا)، وأن أكثر من 75% منهم يعيشون تحت خط الفقر (أقل من 3.84 دولارات يوميًا).

وبحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وصل عدد اللاجئين السوريين في لبنان إلى 997 ألف لاجئ، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مقابل  مليون و100 ألف لاجئ في ديسمبر/كانون الأول 2016.

 

المصدر : الأناضول
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