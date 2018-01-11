شاهد: تواصل عمليات الإنقاذ في كاليفورنيا وعدد القتلى يرتفع لـ17

أظهر تسجيل مصور لخفر السواحل الأمريكي المزيد من عمليات الإنقاذ عبر مروحية، جراء الانهيارات الطينية جنوبي كاليفورنيا.

وقال خفر السواحل إن رجلا وفتاة وكلبا انتشلوا من سقف منزلهم، الثلاثاء.

كما أجلت مروحية منفصلة ثمانية أشخاص وخمسة كلاب من ملعب مونتيسيتو للغولف. وتم إحضارهم إلى منطقة في مقاطعة سانتا بابرا مع طواقم الطوارئ.

ولا يزال مئات من رجال الإنقاذ يسعون للوصول إلى ناجين في أعقاب الفيضانات والانهيارات الطينية التي وقعت قرب مقاطعة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا.

وارتفعت حصيلة قتلى فيضانات الثلاثاء إلى 17 شخصا على الأقل، بينما لا يزال 13 آخرين في عداد المفقودين.

وقالت آمبر آندرسون، وهي متحدثة باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة سانتا باربرا، إن الانهيارات الطينية الناجمة عن سقوط أمطار غزيرة يوم الثلاثاء، دمرت أيضا مئة منزل وألحقت أضرارا بمئات المباني الأخرى وأسفرت عن إصابة 28 شخصا.

وتضررت أيضا فنادق تاريخية ومنازل مشاهير مثل المذيعة أوبرا وينفري بالأوحال الغزيرة التي اجتاحت أودية بين المحيط الهادي وغابة لوس بادريس الوطنية مترامية الأطراف. وتجتذب المنطقة الأثرياء والمشاهير لطبيعتها الخلابة وقربها من مدينة لوس أنجلوس.