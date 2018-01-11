شاهد: التسريبات الكاملة لتوجيه ضابط مخابرات مصري إعلاميين لمهاجمة دول عربية

نشرت قناة "مكملين" تسجيلات صوتية مسربة قالت إنها لمكالمات هاتفية بين ضابط مخابرات مصري يوجه أحد الإعلاميين للهجوم على قطر والكويت.

ويظهر خلال التسريب توجيه "النقيب أشرف" للإعلامي عزمي مجاهد للهجوم على أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسبه.

كما طلب الضابط من مجاهد الهجوم على الكويت ومحاولة إحداث وقيعة بينها وبين قطر.

واحتوت التسريبات على مطالبة "النقيب أشرف"، من الإعلاميين عزمي مجاهد وجابر القرموطي، الحديث في برنامجيهما عن الوضع في اليمن بعد مقتل علي عبد الله صالح.

وطالب النقيب الإعلاميين بأن يقولوا بأن مقتل صالح ليس في مصلحة مصر، لأن مقتله سيخلي الساحة للإخوان المسلمين في اليمن، بحسب تعبيره.

وفي تسريب آخر طالب "النقيب أشرف" عزمي مجاهد بالحديث عن تسليم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لنفسه، وأمره بالحديث عن "سيادة القانون" في مصر على الجميع، كما تحدثا عن الفنان خالد أبو النجا.

وفي اتصال هاتفي، يشكو مجاهد للنقيب من وليد حسني، رئيس قناة "العاصمة" التي يستغل بها، ليعده النقيب أشرف بالتدخل لدى القناة قائلا: "نسب مشاهدة برنامجك مرتفعة والخلاف ليس في صالحنا في هذا الوقت".

وكشفت التسريبات عن حوار بين ضابط المخابرات "النقيب أشرف" وضابط آخر برتبة مقدم من الأمن الوطني يدعى "المقدم إمام" يطلب منه التدخل لإنهاء خلاف بين الإعلاميين عزمي مجاهد وتامر عبد المنعم.