حزب مصري يعلن خوض سامي عنان انتخابات الرئاسة المقبلة

قال حزب " مصر العروبة الديمقراطي" في بيان إنه اختار رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر عقدها في مارس/آذار المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عن الأمين العام للحزب سامي بلح قوله إن الهيئة العليا للحزب اختارت عنان لخوض الانتخابات، مضيفا أن عنان وافق على القرار.

وتابع أن الحزب سيعقد مؤتمرا صحفيا بمقره لإعلان القرار.

وأوضح بلح أنه من المقرر أن تبدأ حملة عنان في جمع توكيلات من المواطنين لخوض الانتخابات يوم السبت المقبل.

وشغل عنان منصب رئيس أركان الجيش المصري في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ولعب دورا محوريا في المجلس العسكري الذي تولى مقاليد السلطة منذ إعلان مبارك تنحيه في 11 فبراير/شباط 2011.