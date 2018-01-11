البث الحي
سياسة

التحالف العربي يقول إنه أحبط هجوما للحوثيين على ناقلة نفط

الحوثيون يعلنون قصف بارجة سعودية قبالة سواحل جازان
الحوثيون يعلنون قصف بارجة سعودية قبالة سواحل جازان
11/1/2018

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن (الأربعاء) إنه أحبط هجوما لمقاتلي جماعة الحوثي على ناقلة نفط سعودية مطلع الأسبوع قرب ميناء الحُديدة المُطل على البحر الأحمر.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع تهديد جماعة الحوثي بشلّ حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي إن التحالف دمّر قاربا يحمل متفجرات أثناء توجهه صوب الناقلة يوم السبت.

وقال المالكي: "أثناء عبور ناقلة نفط سعودية لخط الملاحة البحري، وبحماية مرافقة من إحدى سفن التحالف البحرية، تعرضت ناقلة النفط لتهديد وهجوم وشيك من الجماعة الحوثية التابعة لإيران.. كانت عبارة عن ثلاثة قوارب في تشكيل معين وفي مناورة عدائية وهجومية".

وتابع "قامت قوات التحالف البحرية بالتعامل مع القوارب الثلاثة. بتعطيل وإيقاف حركة القارب المفخخ ومن ثم تفجيره من خلال الرماية المباشرة"، مشيرا إلى أن العملية تمت قبالة ميناء الحُديدة.

واعتبر المالكي أن "ميناء الحُديدة أصبح الآن كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

ودعا المالكي الأمم المتحدة إلى أخذ زمام المبادرة والسيطرة على الميناء من الجماعة المُسلحة.

وقال "الآن أصبح من الضروري على الأمم المتحدة استلام وأخذ المبادرة.. استلام ميناء الحُديدة من الجماعة الحوثية المُسلحة لمساعدة الشعب اليمني وكذلك حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

ويقع اليمن على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أحد أهم الممرات التجارية لناقلات النفط في العالم والتي تمر به قادمة من الشرق الأوسط عبر قناة السويس إلى أوربا.

وكان صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، قد هدد باللجوء إلى إغلاق الملاحة الدولية في البحر الأحمر بهدف الضغط لوقف الحرب في اليمن.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن تهديد الصماد جاء خلال لقائه مع نائب مبعوث الأمين العام إلى اليمن معين شريم والذي زار صنعاء بغرض إجراء تقييم حول إمكانية استئناف وانعقاد طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي.

وأوضحت القناة أن "تصريحات الرئيس الصماد حول اللجوء إلى إغلاق الملاحة الدولية في البحر الأحمر كانت مفاجئة للمبعوث الأممي، ولجميع الأطراف التي أراد الصماد أن يصل إليها الإنذار اليمني".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)