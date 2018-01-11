التحالف العربي يقول إنه أحبط هجوما للحوثيين على ناقلة نفط

قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن (الأربعاء) إنه أحبط هجوما لمقاتلي جماعة الحوثي على ناقلة نفط سعودية مطلع الأسبوع قرب ميناء الحُديدة المُطل على البحر الأحمر.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع تهديد جماعة الحوثي بشلّ حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي إن التحالف دمّر قاربا يحمل متفجرات أثناء توجهه صوب الناقلة يوم السبت.

وقال المالكي: "أثناء عبور ناقلة نفط سعودية لخط الملاحة البحري، وبحماية مرافقة من إحدى سفن التحالف البحرية، تعرضت ناقلة النفط لتهديد وهجوم وشيك من الجماعة الحوثية التابعة لإيران.. كانت عبارة عن ثلاثة قوارب في تشكيل معين وفي مناورة عدائية وهجومية".

وتابع "قامت قوات التحالف البحرية بالتعامل مع القوارب الثلاثة. بتعطيل وإيقاف حركة القارب المفخخ ومن ثم تفجيره من خلال الرماية المباشرة"، مشيرا إلى أن العملية تمت قبالة ميناء الحُديدة.

واعتبر المالكي أن "ميناء الحُديدة أصبح الآن كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

ودعا المالكي الأمم المتحدة إلى أخذ زمام المبادرة والسيطرة على الميناء من الجماعة المُسلحة.

وقال "الآن أصبح من الضروري على الأمم المتحدة استلام وأخذ المبادرة.. استلام ميناء الحُديدة من الجماعة الحوثية المُسلحة لمساعدة الشعب اليمني وكذلك حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

ويقع اليمن على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر أحد أهم الممرات التجارية لناقلات النفط في العالم والتي تمر به قادمة من الشرق الأوسط عبر قناة السويس إلى أوربا.

وكان صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، قد هدد باللجوء إلى إغلاق الملاحة الدولية في البحر الأحمر بهدف الضغط لوقف الحرب في اليمن.

وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن تهديد الصماد جاء خلال لقائه مع نائب مبعوث الأمين العام إلى اليمن معين شريم والذي زار صنعاء بغرض إجراء تقييم حول إمكانية استئناف وانعقاد طاولة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي.

وأوضحت القناة أن "تصريحات الرئيس الصماد حول اللجوء إلى إغلاق الملاحة الدولية في البحر الأحمر كانت مفاجئة للمبعوث الأممي، ولجميع الأطراف التي أراد الصماد أن يصل إليها الإنذار اليمني".