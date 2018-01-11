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سياسة|تركيا

أردوغان: تركيا ستوقف تسليم المشتبه بهم لأمريكا ما لم تسلم غولن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
11/1/2018

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تسلم أي مشتبه بهم إلى الولايات المتحدة ما لم تسلم واشنطن فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.

وطالبت أنقرة واشنطن مرارا بتسليم غولن المقيم في الولايات المتحدة، ويقول مسؤولون أمريكيون إن المحاكم تشترط أدلة كافية لتسليم غولن الذي ينفي أي دور له في الانقلاب.

وقال أردوغان: "لقد سلمنا للولايات المتحدة 12 إرهابيا حتى الآن، لكنهم لم يعيدوا إلينا الشخص الذي نريده. لقد اختلقوا أعذارا واهية".

وأضاف "إذا لم تسلمونا (غولن) فاعذرونا حينئذ، فمن الآن فصاعدا لن نسلمكم أي إرهابي تطلبوه منا ما دمت في السلطة".

وقال الرئيس التركي "الولايات المتحدة لا تستمع إلينا لكنها تستمع إلى حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب. هل يمكن أن تكون هناك شراكة استراتيجية على هذا النحو؟ … تركيا ليست الدولة التي تغير مواقفها وفقا للسياسات الأمريكية غير المتسقة في المنطقة".

وقبل يوم، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلوا إن علاقات البلدين تضررت بسبب عدم تسليم واشنطن غولن وبسبب الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية السورية وذراعها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي، محذرا من أن العلاقات قد تتدهور أكثر.

المصدر : رويترز
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