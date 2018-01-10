شاهد: طائرة بدون طيار هاجمت قاعدة حميميم في سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن سلسلة من الهجمات بطائرات غير مأهولة على قواعدها العسكرية في سوريا لم تكن لتحدث " بدون مساعدة".

وأوضحت الوزارة أن قواتها تصدت لسلسلة من الهجمات بطائرات غير مأهولة جرى تنفيذها يوم السبت على قاعدة حميميم الجوية وعلى منشأة بحرية في طرطوس.

أضافت أنه من بين 13 طائرة غير مأهولة شاركت في الهجوم، جرى إسقاط سبع طائرات، في حين تم اجبار ست طائرات على الهبوط بدون أن يصيبها ضرر.

ووفقا للوزارة، فإن دولة غير معروفة تمتلك تكنولوجيا ملاحة بالأقمار الاصطناعية هي بمثابة القطعة المفقودة في لعبة تركيب الصورة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سلسلة من هجمات الطائرات غير المأهولة على قواعد عسكرية روسية في سوريا تطلبت تعاونا من دولة غير معروفة تمتلك تكنولوجيا ملاحة بالأقمار الاصطناعية.

ودون إلقاء اللوم على بلد محدد، قالت وزارة الدفاع الروسية إن البيانات التي استخدمت لشنّ الهجمات لا يمكن الحصول عليها "إلا من احدى الدول التي تمتلك الخبرة الفنية في تكنولوجيا الملاحة بالأقمار الاصطناعية".

ولم تتضح تفاصيل شكل الطائرات غير المأهولة، لكن وزارة الدفاع أعلنت على الإنترنت أن كافة طائرات "الإرهابيين " غير المأهولة مزودة بمحولات الضغط وأجهزة التحكم في الارتفاع وكانت تحمل عبوات ناسفة مزودة بصمامات تفجير أجنبية الصنع.

في بيان يوم الثلاثاء، أشارت الوزارة إلى "الصدفة الغريبة" لتحليق طائرة تابعة للاستخبارات العسكرية الأمريكية فوق البحر المتوسط بالقرب من القاعدتين الروسيتين في وقت وقوع الهجوم.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن النصر في سوريا الشهر الماضي وأمر بانسحاب جزئي للقوات.

ردا على سؤال حول ما إذا كان الانسحاب سابقا لأوانه نظرا لهجوم طائرات غير مأهولة، قال المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف، إن القوات الروسية في سوريا لديها "كل الوسائل الضرورية" لمواجهة أي تحدِ.