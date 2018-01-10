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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: سيول وانهيارات طينية تودي بحياة 13 شخصا بكاليفورنيا

10/1/2018

قال قائد شرطة مقاطعة سانتا باربرا الأمريكية في مؤتمر صحفي، الثلاثاء إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وسيول جنوبي كاليفورنيا.

ورجح المسؤول أن يرتفع العدد وسط استمرار عمليات البحث تحت الأنقاض، حيث اجتاحت السيول والانهيارات الطينية المنطقة نتيجة عاصفة ماطرة خلال الليل.

وأظهرت لقطات جوية اندفاع الانهيارات الطينية وتدفقها داخل المقاطعة وحجم الدمار الذي شمل المباني والطرق والسيارات.

وعدد الضحايا أكبر من عدد ضحايا الانهيار الأرضي الكبير الذي وقع في كاليفورنيا في العاشر من يناير/كانون الثاني 2005 وأودى بحياة 10 أشخاص بعد انهيار تل في بلدة لاكونشيتا التي تبعد أقل من 32 كيلومترًا جنوبي موقع الكارثة الجديدة.

وأمرت المقاطعة وهي أشد المناطق تضررًا، بإجلاء سبعة آلاف ساكن عن منازلهم بسبب خطر الانهيارات الطينية وأصدرت تحذيرات لنحو 23 ألفا آخرين، لاسيما مع تحذيرات هيئات الأرصاد من مزيد من الأمطار.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن الأمطار تراوح منسوبها من خمسة سنتيمترات إلى 11 سنتيمترا في عدد من المناطق بجنوب الولاية.

المصدر : رويترز
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