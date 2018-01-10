شاهد: حريق هائل يقتل 5 أشخاص ويلتهم منزلا في مكة

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأُصيب خمسة آخرون جراء حريق شب في منزلهم بمكة المكرمة غربي السعودية صباح اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، في بيان له، إن "الإدارة تلقت بلاغا في ساعة مبكرة من صباح اليوم بوقوع حريق في منزل شعبي بحي شرائع المجاهدين، وكان الحادث عبارةً عن اشتعال النار في مجموعة نفايات وأخشاب وأثاث مستخدم بداخل فناء تقدّر مساحته بـألف متر مربع يحتوي على غرف شعبية (مبنية من الأخشاب والصاج) تسكنها عائلة من إحدى الجنسيات الأفريقية (لم يكشف عنها)".

وأضاف الشريف أن الحريق امتد للغرف، ونجم عن الحادث وفاة خمسة أشخاص، وإصابة خمسة آخرين باختناق وحروق متفرقة، وجرى نقل المصابين للمستشفى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحريق ومحاولات رجال الدفاع المدني إطفائه.