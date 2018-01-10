البث الحي
سياسة|السعودية

شاهد: حريق هائل يقتل 5 أشخاص ويلتهم منزلا في مكة

10/1/2018

لقي خمسة أشخاص حتفهم وأُصيب خمسة آخرون جراء حريق شب في منزلهم بمكة المكرمة غربي السعودية صباح اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، في بيان له، إن "الإدارة تلقت بلاغا في ساعة مبكرة من صباح اليوم بوقوع حريق في منزل شعبي بحي شرائع المجاهدين، وكان الحادث عبارةً عن اشتعال النار في مجموعة نفايات وأخشاب وأثاث مستخدم بداخل فناء تقدّر مساحته بـألف متر مربع يحتوي على غرف شعبية (مبنية من الأخشاب والصاج) تسكنها عائلة من إحدى الجنسيات الأفريقية (لم يكشف عنها)".

وأضاف الشريف أن الحريق امتد للغرف، ونجم عن الحادث وفاة خمسة أشخاص، وإصابة خمسة آخرين باختناق وحروق متفرقة، وجرى نقل المصابين للمستشفى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحريق ومحاولات رجال الدفاع المدني إطفائه.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)