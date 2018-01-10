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شاهد: الثلوج تجبر بلدة سويسرية على إغلاق مسارات الترحال

10/1/2018

بث العالقون في بلدة زيرمات السويسرية والبلدات المحيطة، لاسيما "ساس في"، تسجيلات وصور على الإنترنت تظهر تساقط الثلوج، الثلاثاء.

وأغلقت السلطات السويسرية قرب قمة ماتروهورن الشهيرة منحدرات التزلج ومسارات الترحال والتلفريك والطرق وخدمات القطار في بلدة زيرمات القريبة، وسط خطر شديد من الانهيارات الجليدية، ما أدى إلى تقطع السبل بنحو 13 ألف سائح في البلدة.

وأفادت جانين إيميش من مكتب السياحة في زيرمات بأن البلدة استعادت التيار الكهربي، ولا أحد يواجه خطرا، لأن السلطات أوقفت الوصول إلى منحدرات التزلج القريبة ومسارات الترحال يوم الاثنين.

وأضافت إيميش، الثلاثاء "لا يوجد ما يدعو إلى الذعر.. كل شيء على ما يرام".

وفي وقت سابق، أشار الموقع الإلكتروني للمكتب إلى أن عمليات الوصول والمغادرة من البلدة غير ممكنة.

ولفت إلى "انقطاع التيار الكهربي في جميع أنحاء زيرمات"، وحث الناس على "التزام منازلهم"، حتى لا يتعرض طاقم إزالة الثلوج لأي تعطيل".

المصدر : أسوشيتد برس
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