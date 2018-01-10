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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: إنقاذ صعب لأسرة عالقة وسط السيول في كاليفورنيا

10/1/2018

أنقذ طاقم مروحية (إم إتش-60 تي جايهاوك)، التابعة لخفر السواحل الأمريكي في سان دييغو، عائلة مكونة من خمسة أفراد في مقاطعة سانتا باربرا التي جرفتها السيول والانهيارات الطينية.

وقال خفر السواحل إن الأم والأب وطفلهما المولود حديثا وابنهما البالغ من العمر 7 سنوات وابنتهما – وعمرها 3 سنوات – وكلبين نقلوا بواسطة مروحية إلى منطقة يتمركز فيها أطقم طوارئ.

كما تم إنقاذ عشرات آخرين على الأرض، بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عاما من منزل منهار ببلدة مونتيسيتو، حيث حوصرت لساعات.

ولقى 13 شخصا على الأقل حتفهم وجرفت عشرات المنازل أو أصيبت بأضرار بليغة يوم الثلاثاء حيث تسببت الأمطار الغزيرة في جرف وحول وصخور من فوق تلال جردت من غطائها النباتي بسبب الحرائق الهائلة في جنوب كاليفورنيا الشهر الماضي.

واستخدمت مروحيات لانتشال أكثر من 50 شخصا من أسطح منازل بسبب عرقلة أشجار وخطوط كهرباء متساقطة لطرقعدة .

المصدر : أسوشيتد برس
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