شاهد: إعلامي مصري يزعم اكتشاف هوية ضابط التسريبات والنائب العام يحقق

اتهم مذيع مصري الصحفي المعارض سامي كمال الدين بالوقوف وراء ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، من تسريبات قالت إنها تتضمن توجيها من ضابط بالمخابرات لإعلاميين وفنانات.

وفي برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية خاصة قال المذيع نشأت الديهي إن كمال الدين "انتحل" شخصية ضابط المخابرات الذي يتحدث في التسجيلات ويقوم بتوجيه إعلاميين وفنانات وتلقينهم بما يتعين عليهم قوله في عدد من القضايا.

لكن الديهي لم يقدم دليلا على مزاعمه.

كما نفى كمال الدين، في تصريح للجزيرة مباشر، وقوفه وراء هذه التسريبات، أو أن يكون صوته هو الوارد في التسجيلات.

غير أن الصحفي المصري نزار قنديل أكد في مقابلة مع الجزيرة مباشر (الثلاثاء) هوية الشخص الذي يتحدث في التسجيلات ويقوم بتوجيه الإعلاميين، وقال إنه بالفعل ضابط في المخابرات الحربية المصرية يدعى "أشرف فتحي عبد الغني الخولي".

وفي غضون هذا قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن النائب العام نبيل صادق أمر (الثلاثاء) بإجراء تحقيق عاجل فيما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بشأن هذه التسريبات.

وقالت الوكالة إن نيابة أمن الدولة العليا ستتولى التحقيقات في تلك الواقعة التي من شأنها المساس بالأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت تقريرين هذا الأسبوع قالت فيهما إنها حصلت على تسجيلات تظهر قيام ضابط بالمخابرات المصرية يدعى "أشرف الخولي" بتوجيه إعلاميين وفنانين مصريين بشأن ما يتعين عليهم قوله في عدد من القضايا، من بينها الموقف من قرار ترمب بشأن القدس، وترشح رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق للرئاسة، ومطالبته لهم بإعلان دعمهم للرئيس السيسي.

كما بثت قناة "مكملين" الفضائية التسجيلات خلال اليومين الماضيين، ويظهر فيها الخولي وهو يقوم بتوجيه إعلاميين وفنانات بشأن هذه القضايا.

ونفت القاهرة في بيانات رسمية صحة تلك التسريبات.