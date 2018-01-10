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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: القضاء الأمريكي "جائر"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
10/1/2018

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب النظام القضائي الأمريكي وقال إنه "متصدع وجائر .

يأتي الانتقاد بعدما عرقل قاض اتحادي تحركه لإنهاء برنامج يحمي المهاجرين صغار السن الذي وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير نظامية مع آبائهم.

وأعلنت إدارة ترمب في سبتمبر أيلول أنها ستلغي البرنامج، ما أدى لرفع دعاوى قضائية في عدد من المحاكم الاتحادية من مدعين عموم ديمقراطيين في الولايات ومن منظمات وأفراد.

وفي وقت متأخر الثلاثاء حكم القاضي وليام ألسوب في سان فرانسيسكو بأنه ينبغي أن يظل البرنامج ساريا إلى أن تتم تسوية النزاع القضائي بشأن قرار ترمب.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر صباح الأربعاء "هذا يظهر ببساطة للجميع إلى أي مدى نظامنا القضائي متصدع وجائر عندما يسرع الطرف الآخر (مثلما حدث مع برنامج حماية المهاجرين الصغار) إلى الدائرة التاسعة ودائما تقريبا يكسب (الحكم) قبل أن تبطله محاكم أعلى درجة".

وفي وقت سابق الأربعاء وصف البيت الأبيض الحكم بأنه "مشين".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "قضية بهذا الحجم ينبغي أن تمر بالعملية التشريعية الطبيعية… الرئيس ترمب ملتزم بحكم القانون وسيعمل مع أعضاء الحزبين للتوصل إلى حل دائم يصحح الأفعال غير الدستورية التي اتخذتها الإدارة السابقة".

وقضى ألسوب بأن الحكومة الاتحادية ليست مضطرة للبت في الطلبات الجديدة ممن لم يحصلوا من قبل قط على حماية بموجب البرنامج. لكنه أمر الحكومة بالاستمرار في التعامل مع طلبات التجديد ممن سبق لهم الاستفادة من البرنامج.

وقد يعرقل القرار المفاوضات بين ترمب وزعماء الكونغرس بشأن الإصلاحات في مجال الهجرة. ووصفت ساندرز القرار بأنه "مشين لا سيما في ظل اجتماع الرئيس الناجح مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين في البيت الأبيض" بشأن إصلاح مجال الهجرة الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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