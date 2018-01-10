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سياسة

الجزيرة تأسف لإغلاق مكتبها في تعز

10/1/2018

أعربت شبكة الجزيرة الإعلامية عن أسفها لاقتحام مكتبها في محافظة تعز جنوبي اليمن من قبل قوة عسكرية تابعة للجنة الأمنية العليا بالمحافظة.

واعتبرت الجزيرة ذلك الإجراء تعسفيا وغير مبرر، مطالبة بالسماح لصحفييها بالقيام بمهمتهم دونما تضييق أو استفزاز.

وقالت الجزيرة إن قوة عسكرية تابعة للجنة الأمنية العليا في محافظة تعز اقتحمت مكتب الجزيرة في المدينة، وأغلقته بناء على ما قالوا إنها أوامر صادرة من اللجنة الأمنية.

‏وتؤكد الجزيرة أنها مستمرة في اتباع نهجها المهني المعهود القائم على نقل الخبر بمهنية وموضوعية، وسوف تستمر في تغطية الشأن اليمني، بشمولية وتوازن.

من جانبها دانت نقابة الصحفيين اليمنية قرار اللجنة الأمنية بمحافظة تعز إغلاق مكتب قناة الجزيرة، وقالت إنها تابعت الأمر بقلق بالغ، واعتبرت الإجراء خطوة تعسفية تعتدي على حرية الرأي والتعبير.

وطالبت النقابة السلطات في تعز بإعادة النظر في قرارها وإلغائه، والتعامل إيجابيا مع حرية الصحافة وحق الاختلاف.

واعتبرت أن الإجراء لا يختلف عن الإجراءات القمعية التي تتخذها مختلف الأطراف في اليمن تجاه الصحافة والصحفيين.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء أغلقت قوة عسكرية تابعة لقيادة محور تعز مكتب شبكة الجزيرة في مدينة تعز بناء على ما قالت إنها أوامر صادرة عن اللجنة الأمنية العليا في المحافظة.

وقال بيان صادر عن اللجنة في اجتماع عقدته اليوم إنها وقفت أمام السلبيات التي تمارسها بعض القنوات الإعلامية، ومنها قناة الجزيرة.

وأضاف البيان أن "إغلاق مكتب قناة الجزيرة في تعز جاء بسبب تغطيتها التي تنعكس سلبا على مسار معركة الجيش الوطني والشرعية وإنهاء الانقلاب المليشياوي الحوثي واستعادة الشرعية".

وعبر عدد من الناشطين والصحفيين في تعز عن استنكارهم وشجبهم لقرار السلطات الأمنية في تعز إغلاق مكتب شبكة الجزيرة ومنعها من ممارسة عملها الصحفي.

المصدر : الجزيرة
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