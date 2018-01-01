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سياسة

شاهد: مقتل 10 أمريكيين في حادث تحطم طائرة

1/1/2018

قالت حكومة كوستاريكا إن طائرة تحطمت في منطقة غابات قرب شاطئ سياحي يوم الأحد، ما أدى إلى مقتل 10 أمريكيين واثنين من الطيارين المحليين.

وقع الحادث في منطقة جبلية قرب شاطئ بونتا إيسليتا في إقليم واناكاسته على بعد حوالي 230 كيلومترًا غربي العاصمة سان خوسيه.

وقال إينيو كوبيو مدير وكالة الطيران المدني في كوستاريكا، إن الطائرة، وهي من طراز سيسنا 280 بي غراند كارافان وتشغلها شركة نيتشر إير المحلية، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها لكن لم يحدد المسؤولون بعد سبب التحطم.

وقال كوبيو إن الطائرة اجتازت فحص السلامة منذ قرابة الشهر وحصلت على تصريح بالطيران.

وعلى الرغم من سوء الأحوال الجوية في الصباح التي أجبرت الطيارين على تعديل مسار رحلتهما إلا أنهما طارا بأمان إلى بونتا إيسليتا لنقل الركاب المتوجهين إلى سان خوسيه.

وقالت نيتشر إير في بيان، إنها تأسف لوقوع الحادث دون شرح السبب.

وكانت الرحلة جزءًا من خدمة الطيران العارض الخاصة لعشرين شخصًا باستخدام طائرتين.

وكانت الطائرة الأولى تقل 10 مسافرين وصلوا بسلام إلى سان خوسيه الساعة 11:40 صباحا، وكانت الثانية تقل 10 مسافرين آخرين وأقلعت بعد 20 دقيقة.

وتظهر في مقطع مصور لموقع الحادث تم الحصول عليه من وزارة الأمن في كوستاريكا نيران برتقالية اللون تلتهم كومة من حطام يغطيه السواد في حين تناثرت أجزاء الطائرة في منطقة ذات أشجار كثيفة.

وقالت لورا تشينتشيا التي تولت رئاسة البلاد في الفترة من 2010 حتى 2014 على تويتر إن أحد الطيارين ابن عمها وتوفي في الحادث.

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية موت العديد من المواطنين الأمريكيين لكنه قال إن الوكالة لن تعلن مزيدًا من التفاصيل احترامًا للأسر المنكوبة.

وقال وزير الأمن في كوستاريكا جوستافو ماتا "لا يوجد أحياء" وأضاف أن هناك حاجة لتشريح الجثث لتأكيد العدد الإجمالي وهويات الضحايا لأن الجثث احترقت بشدة.

وتجتذب بونتا إيسليتا المطلة على ساحل المحيط الهادي في كوستاريكا السياح من أمريكا الشمالية وأوربا بسبب شواطئها البكر ومناظرها الطبيعية الخلابة.

المصدر : رويترز
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