شاهد: محتجون بالأردن يحتفلون بـ2018 بحرق أعلام أمريكا وإسرائيل

تجمع نحو مائة شخص قرب سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الأردنية، عمّان، حيث احتفلوا بالعام الجديد عن طريق الاحتجاج على السياسات الأمريكية والإسرائيلية.

وأحرق المحتجون أعلاما أمريكية وإسرائيلية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وغنوا ورقصوا احتفالا بالعام الجديد.

وتسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل في أوائل ديسمبر/كانون أول عام 2017 في إثارة اضطرابات بالشرق الأوسط، واحتجاجات وغضبًا عربيًا وإدانات دولية.

كما أدى القرار إلى رفض الفلسطينيين اعتبار واشنطن وسيطًا في عملية السلام، وهو الدور الذي لعبته لعقود.