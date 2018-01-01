سلطات الاحتلال تمدد اعتقال عهد التميمي ووالدتها 8 أيام

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فترة اعتقال الأسيرة الفلسطينية الطفلة عهد التميمي (16 عاما)، ووالدتها ناريمان ثمانية أيام، إلى حين انتهاء التحقيق معهما

واتهمت نيابة الاحتلال الأسيرة عهد بمهاجمة ضابط وجندي في يوم الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول الماضي وإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال والمشاركة في أعمال تحريض، كما اتهمت والدتها ناريمان بالمشاركة في الاعتداء على الجنود والتحريض على شبكة التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة الاحتلال، قدمت مساء أمس الأحد، لائحة اتهام ضد نور التميمي، لمنع الإفراج عنها بكفالة مالية.

واعتقلت قوات الاحتلال عهد، فجر 19 ديسمبر، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح شمال رام الله، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاما) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وفي اليوم الثاني، اعتقلت قوات الاحتلال نور (21 عاما)، ابنة عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم جنود الاحتلال.

وعهد ابنة الناشط المعروف باسم التميمي الذي يقود تظاهرات أسبوعية في قريته النبي صالح احتجاجا على استيلاء المستوطنين على أراضي القرية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل الفتاة عهد عام 2012، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء بعد انتشار شريط فيديو يعود إلى طفولتها وهي تحاول منع الجيش الإسرائيلي من اعتقال طفل من عائلتها.