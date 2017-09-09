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سياسة|ألمانيا

ميركل تتعرض للرشق بالطماطم للمرة الثانية خلال 3 أيام

ميركل أثناء تعرضها للرشق بالطماطم المرة الأولى
ميركل أثناء تعرضها للرشق بالطماطم المرة الأولى
9/9/2017

أعلنت شرطة مدينة فولغاست الألمانية، أن سيارة المستشارة أنغيلا ميركل، تعرضت للرشق بالطماطم أثناء توجهها لحملة انتخابية لحزبها "الاتحاد الديمقراطي المسيحي".

وأوضح بيان صادر عن الشرطة، مساء الجمعة، أن حادثة الرشق بالطماطم وقعت أثناء دخول سيارة ميركل إلى صالة الحملة الانتخابية في المدينة (شمال).

كما تظاهر نحو 150 شخصا أمام الصالة من اليمين المطرف، من المحتجين على سياسات ميركل.

وردد المتظاهرون هتاف "ميركل ارحلي".

والثلاثاء الماضي، تعرضت ميركل، للرشق بالطماطم، أثناء مشاركتها في تجمع انتخابي، جنوب غربي البلاد، استعدادًا للانتخابات العامة المزمع إجراؤها في 24 سبتمبر/أيلول الجاري.

المصدر : الأناضول
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